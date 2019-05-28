Son Dakika Haberleri: Aracın Amaç Dışı Kullanılması Durumunda Kaza Yapılırsa Sigorta Şirketi Ödeme Yapar Mı?
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Aracın Amaç Dışı Kullanılması Durumunda Kaza Yapılırsa Sigorta Şirketi Ödeme Yapar Mı?

2 saat önce

Kartal Hasar Merkezi Hasar Uzmanı Orhan Doğan, Wise.TV'ye açıklamalarda bulundu.

Kartal Hasar Merkezi Hasar Uzmanı Orhan Doğan, Wise. TV'ye açıklamalarda bulundu.

Aracın amaç dışı kullanılması durumunda kaza yapılırsa kazazedeyi nasıl bir sürecin beklediğine dair önemli bilgiler veren Doğan, "Bazı araçların belli kullanım amaçları vardır. Örneğin, ticari araçlar yük ve yolcu taşıma amaçlı kullanılmakta iken özel araçlar ise sadece insan taşımaktadır. Dolayısıyla yük taşınması gereken araçta yolcu taşınır veya yolcu taşınması gereken araçta yük taşınır ise sigorta şirketleri ödeme yapmayabilir. Çünkü kullanım amacının dışına çıkılmış olur" dedi.
Aracın Amaç Dışı Kullanılması Durumunda Kaza Yapılırsa Sigorta Şirketi Ödeme Yapar Mı?
Kaynak: Wise.tv

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:32 
Orhan Doğan, Kartal, Sigorta, Sektörel, Ekonomi
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