Aracın arka kapısına tutunarak kazaya davetiye çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Aracın arka kapısına tutunarak kazaya davetiye çıkardı

23.07.2022 13:37
Aracın arka kapısına tutunarak kazaya davetiye çıkardı

Eskişehir'de mahalle aralarında aracın arka kapısında tutunarak yolculuk eden seyyar overlokçu hem kendi, hem de çevredekilerin canını hiçe saydı.

Eskişehir'de mahalle aralarında aracın arka kapısında tutunarak yolculuk eden seyyar overlokçu hem kendi, hem de çevredekilerin canını hiçe saydı.

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Çankaya mahallesinde akan trafikte ticari aracın arka kapısında ayakta tutunup yolculuk yapan seyyar overlokçu kameralara yakalandı. Neredeyse aracın üzerine çıkacak olan şahıs, adeta kazaya davetiye çıkardı. Kendisinin ve diğer vatandaşların canını hiçe sayan şahıs, umursamaz tavırlarıyla dikkat çekti. Mahalle aralarında overlok makinesiyle gezerek, seyyar olarak halı, kilim ve paspas tamiri yapan satıcının tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreğini ağza getirdi. Canını adeta hiçe sayan bu kişi uzun süre aracın kapısına tutunarak seyretti. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Odunpazarı, Eskişehir, Çankaya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aracın arka kapısına tutunarak kazaya davetiye çıkardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:49 Songül Öden ölümden döndü! Dizi setinde kaza sahnesinde hava yastıkları patladı
12:42 Rasim Özdenören'in vefatı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı
12:29 Motorine 92 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor
12:26 "Dünyanın son evresi" olarak bilinen Yecüc ve Mecüc'ün günümüze çok yakın olduğu iddiası ürküttü
12:17 Bolu'da içme suyundan içen bir vatandaş, yaşamını yitirdi
12:16 Ünlü manken Evgeniya Lvovna'nın tanıttığı forma satışıyla rekor kırdı!
11:58 Keçileri otlatmak için çıkan 12 yaşındaki Muhammet, 50 metre kayalıkların altında ölü bulundu
11:57 Bursa'da kadın sürücü, tartıştığı 16 yaşındaki engelli genci darbetti
11:50 Motosikletli yunus timleri, yolda kalan hafif ticari aracın sürücüsünün yardımına koştu
11:48 İki kuzen arasında 'yüksek sesle konuşma' meselesi yüzünden kavga çıktı! 1 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 13:37:21. #1.11#
SON DAKİKA: Aracın arka kapısına tutunarak kazaya davetiye çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement