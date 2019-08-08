Son Dakika Haberleri: Aracın arka tamponundan 1 kilo 321 gram uyuşturucu çıktı
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Aracın arka tamponundan 1 kilo 321 gram uyuşturucu çıktı

1 saat önce

Aracın arka tamponundan 1 kilo 321 gram uyuşturucu çıktıAMASYA - Amasya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda aracın arka tampon iç kısmına zulalanmış vaziyette mıknatısla tutturulmuş halde üç ayrı paket halinde toplam 1 kilo 321 gram kubar esrar ele geçirildi.

Aracın arka tamponundan 1 kilo 321 gram uyuşturucu çıktı
AMASYA - Amasya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda aracın arka tampon iç kısmına zulalanmış vaziyette mıknatısla tutturulmuş halde üç ayrı paket halinde toplam 1 kilo 321 gram kubar esrar ele geçirildi.
Bayram öncesi denetimleri artıran Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 61 ED plakalı araç Merzifon ilçesi Meray Kavşağı'nda durduruldu. Yapılan aramada aracın arka tampon iç kısmına zulalanmış vaziyette mıknatısla tutturulmuş halde üç ayrı paket halinde toplam 1 kilo 321,34 gram kubar esrar ele geçirildi.
Araç sürücüsü M.A. isimli şahıs, "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti" suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli M.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Amasya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:31 Kaynak: İHA
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