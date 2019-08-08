Aracın arka tamponundan 1 kilo 321 gram uyuşturucu çıktı
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Aracın arka tamponundan 1 kilo 321 gram uyuşturucu çıktıAMASYA - Amasya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda aracın arka tampon iç kısmına zulalanmış vaziyette mıknatısla tutturulmuş halde üç ayrı paket halinde toplam 1 kilo 321 gram kubar esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:31 Kaynak: İHA
Aracın arka tamponundan 1 kilo 321 gram uyuşturucu çıktı
AMASYA - Amasya
'da yapılan uyuşturucu operasyonunda aracın arka tampon iç kısmına zulalanmış vaziyette mıknatısla tutturulmuş halde üç ayrı paket halinde toplam 1 kilo 321 gram kubar esrar ele geçirildi.
Bayram öncesi denetimleri artıran Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
tarafından yapılan operasyonda 61 ED plakalı araç Merzifon
ilçesi Meray Kavşağı'nda durduruldu. Yapılan aramada aracın arka tampon iç kısmına zulalanmış vaziyette mıknatısla tutturulmuş halde üç ayrı paket halinde toplam 1 kilo 321,34 gram kubar esrar ele geçirildi. Araç
sürücüsü M.A. isimli şahıs, "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti" suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli M.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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