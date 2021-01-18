Hendek Rasimpaşa Mahallesi'nde gün boyu devam eden kar yağışının ardından her yer beyaza büründü. Karın tadını çıkarmak isteyen gençler gece saatlerinde sokağa çıktı. Aracın arkasına ip ile bağladıkları brandanın üzerine oturan gençler yolda kayarak eğlendi. Karın tadını doyasıya çıkaran gençler bu anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Kaynak: DHA

Hendek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aracın arkasına bağladıkları brandayla kaydılar - Son Dakika

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