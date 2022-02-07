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Aracın arkasına bağladıkları koyunu sürükleyerek götürdüler - Son Dakika

Aracın arkasına bağladıkları koyunu sürükleyerek götürdüler

07.02.2022 16:51

Aracın arkasına bağladıkları koyunu sürükleyerek götürdülerŞANLIURFA Şanlıurfa'da aracın arkasına iple bağlanarak sürüklenen koyunun görüntüleri, pes dedirtti.

Aracın arkasına bağladıkları koyunu sürükleyerek götürdüler

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da aracın arkasına iple bağlanarak sürüklenen koyunun görüntüleri, pes dedirtti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepkiye neden olurken Siverek Kaymakamlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Viranşehir ilçesini bir birine bağlayan karayolunda yaşandı. Seyir halindeki hafif ticari bir araca iple bağlanan koyun, kilometrelerce sürüklendi. O anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi. Ne zaman çekildiği henüz tam belirlenemeyen görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Bağlandığında yaşayıp yaşamadığı henüz öğrenilemeyen koyunun, sürüklenirken hayat belirtisinin olmadığı gözlendi.

Siverek Kaymakamlığının olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Aracın arkasına bağladıkları koyunu sürükleyerek götürdüler

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Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aracın arkasına bağladıkları koyunu sürükleyerek götürdüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aracın arkasına bağladıkları koyunu sürükleyerek götürdüler - Son Dakika
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