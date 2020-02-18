Aracın arkasına zincirle bağlanan "Güçlü" tedaviye alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aracın arkasına zincirle bağlanan 'Güçlü' tedaviye alındı - Son Dakika

Aracın arkasına zincirle bağlanan "Güçlü" tedaviye alındı

6 saat önce

Büyükçekmece'de sahibi tarafından aracın arkasına zincirle bağlanan köpek, Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

Aracın arkasına zincirle bağlanan

Büyükçekmece'de sahibi tarafından aracın arkasına zincirle bağlanan köpek, Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Mahallesi Eskica-Çakmaklı Yolu üzerinde sahibi tarafından aracın arkasına zincirle bağlandığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara olduğu tespit edilen köpeğe Büyükcekmece Belediyesi sahip çıktı.

Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınan ve "Güçlü" adı verilen köpeğin pati ve gövdesinde bulunan yaralara pansuman yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, sokak hayvanlarına yapılan eziyetler karşısında kayıtsız kalınmaması gerektiğinin belirterek, "Barınağımızın yeni üyesi Güçlü'ye gözümüz gibi bakıyoruz. Veteriner hekimlerimizin gözetiminde tedavi devam ediyor ve her geçen gün durumu daha da iyiye gidiyor. Hayvanlara yapılan eziyeti kınıyorum. Bu vicdansızlığı yapanlar mutlaka cezasını çekmeli." ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü bir köpeğin sahibi tarafından aracın arkasına zincirle bağlandığı ve olaya ilişkin çevredeki vatandaşlar arasında tartışma yaşandığı iddiası üzerine çalışma başlatmış, adrese giden ekipler, aracın arkasına bağlanmış ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara olduğu tespit edilen köpeği veterinere teslim etmişti.

Ekipler, Güçlü'nün zincirle bağlandığı aracın alt kısımlarında kan olduğunu tespit etmişti.

Şüpheli adli makamlarca serbest bırakılmıştı.

Büyükçekmece, 19 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:16 Kaynak: AA
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