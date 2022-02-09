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Aracın aynasının çarptığı yaşlı adam yaralandı - Son Dakika

Aracın aynasının çarptığı yaşlı adam yaralandı

09.02.2022 19:05

Aracın aynasının çarptığı yaşlı adam yaralandı Kazada yaralanan vatandaş acı çekerken, yol kenarında toplananların o anları film izler gibi izlemesi tepki çekti Tekirdağ Çorlu'da seyir halindeki aracın aynasının çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Aracın aynasının çarptığı yaşlı adam yaralandı

Kazada yaralanan vatandaş acı çekerken, yol kenarında toplananların o anları film izler gibi izlemesi tepki çekti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da seyir halindeki aracın aynasının çarptığı yaşlı adam yaralandı. Yaralı adam acı çekerken, yol kenarında toplanan bir grup vatandaşın film izler gibi meraklı bakışları tepki çekti.

Görünmez kaza olarak tabir edilen olay, Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri eski Gaziler Parkı yakınlarında meydana geldi. Otogar istikametinden Cumhuriyet Meydanı istikametine seyreden H.D. yönetimindeki 59 ABC 244 plakalı hafif ticari araç, yaya M.D.'ye çarptı.

Aracın aynasının çarptığı yaşlı adam yere yığılarak yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi eczane çalışanları yaptı. Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı vatandaş tedavi altına alındı.

Kazayı gördüğünü iddia eden bir vatandaş, "Araç sürücüsünde hata yok. Kaza yayanın dikkatsizliğinden meydana geldi" diye konuştu.

Öte yandan, olay yerinde toplanan çok sayıda meraklı vatandaşın, o anları film izler gibi izlemesi tepki çekti.

Aracın aynasının çarptığı yaşlı adam yaralandı
Aracın aynasının çarptığı yaşlı adam yaralandı
Aracın aynasının çarptığı yaşlı adam yaralandı
Aracın aynasının çarptığı yaşlı adam yaralandı
Aracın aynasının çarptığı yaşlı adam yaralandı

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Tekirdağ, Çorlu, Kaza, Film, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aracın aynasının çarptığı yaşlı adam yaralandı - Son Dakika


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