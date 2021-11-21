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Aracın bagaj kısmı açıldı, tekstil ürünleri yola döküldü - Son Dakika

Aracın bagaj kısmı açıldı, tekstil ürünleri yola döküldü

21.11.2021 09:25

Sultangazi'de bir işletme sahipleri, tekstil ürünlerini firmaya teslim etmek üzere götürürken aracın bagaj kısmının açık olduğunu fark etmeyince, ürünleri yola düşürdü.

Sultangazi'de bir işletme sahipleri, tekstil ürünlerini firmaya teslim etmek üzere götürürken aracın bagaj kısmının açık olduğunu fark etmeyince, ürünleri yola düşürdü. Gittikleri yerde ürünlerin eksik olduğunu anlayan kadın, geçtiği güzergahtaki esnafı tek tek dolaşarak güvenlik kamera görüntülerini izleyince şoke oldu.

Olay, önceki gün Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sipariş üzerine kıyafet dikimi yapan Elif Çolak Şahin ve Mehmet Kamal isimli işletme sahipleri ürünleri firmaya teslimat için gittikleri esnada otomobilin bagaj kapısının açıldığını fark edemeyince içerisinde 30 adet bulunan bağlardan biri sokağa düştü. Bu durumu fark eden ve 60 yaşlarında olduğu öğrenilen Celal Karataş ise peşlerinden uyarmak için seslendi ancak sesini duyuramayınca bağı önce yoldan kaldırıp kaldırıma koydu bir süre sonra ise geri döndüğünde halen aynı yerde durduğunu fark edince ailesinin yardımı ile alıp evine götürdü.

Elif Çolak Şahin, tekstil ürünlerinin bir bağının eksik olduğunu ve aracın bagaj kısmının açık olduğunu fark etti. Bunun üzerine Çolak, geçtiği güzergahta bulunan tüm esnafı tek tek gezerek güvenlik kameralarını izlemeye başladı. Kamera görüntülerini inceleyen kadın şoke oldu. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde bagaj kapısının seyir halinde iken açıldığı ve malların sokağa düştüğü görülüyor. Esnafın yardımı ile yaşlı adama ulaşan Elif Çolak Şahin, ürünleri alıp firmaya teslim etti.

İşletme sahibi Elif Çolak Şahin, "Burada sipariş üzerine ürün dikiyoruz siparişlerimizi tamamladık ve araca yükledik ancak bagaj kapısı açık kalmış ve giderken bir bağ iş düşmüş. Teslim ederken durumu fark ettik Mehmet abi hemen tekrar geldiğimiz yola doğru yöneldi işi buluruz diye sonra ben araçla geri döndüm fakat bulamadık. Bir tane amca Allah razı olsun bulmuş önce kaldırım kenarına koymuş. Sonra kızı ve damadı diye biliyorum onları çağırdı ve beraber alıp işi evlerine götürdüler daha sonra da fotoğraflarını çekip birkaç esnafa sormuşlar ancak bize ulaşamadılar. Ben de daha sonra esnafın kameralarından araştırmaya başladım nerede düştüğünü nereye gittiğini o şekilde buldum çok şükür bulduk ve firmaya teslim ettik Allah kendilerinden razı olsun. Bizim için maddiyattan çok manevi değeri önemliydi" diye konuştu.

Aracın bagaj kısmı açıldı, tekstil ürünleri yola döküldü
Aracın bagaj kısmı açıldı, tekstil ürünleri yola döküldü
Aracın bagaj kısmı açıldı, tekstil ürünleri yola döküldü
Aracın bagaj kısmı açıldı, tekstil ürünleri yola döküldü
Aracın bagaj kısmı açıldı, tekstil ürünleri yola döküldü

Celal Karataş, Sultangazi, Mevla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aracın bagaj kısmı açıldı, tekstil ürünleri yola döküldü - Son Dakika


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