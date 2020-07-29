Aracın bagajından çıkanlar şoke etti - Son Dakika

Aracın bagajından çıkanlar şoke etti

Canlı hayvan kaçakçıları kıs kıvrak yakalandı

EDİRNE - Edirne'de, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan hafif ticari araçtan çıkanlar adeta şoke etti. Aracın bagajında bulunan, ülkede üretimi olmayan ve ithalat izin belgesi olması gereken 5 adet Toulouse cinsi kaz, Mandarin cinsi 8 adet ördek ve 2 adet bıldırcına el konulurken, olayla ilgili şüpheli 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde durdurulan hafif ticari araçtan çıkanlar şoke etti.

Söz konusu aracın bagajında bulunan, piyasa değeri tane başı yaklaşık 2 bin TL civarında bulunan 5 adet Toulouse cinsi kaz, piyasa değeri çifti yaklaşık 3 bin TL civarında 8 adet Mandarin cinsi ördek ve 2 adet bıldırcına el konuldu. Olayla ilgili araç sürücüsü N.G. ve beraberindeki bir şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.