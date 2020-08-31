Aracın boşluklarına gizlenen 45 kilo eroini 'Rexo' buldu

Van yolundaki uygulama noktasında polisin durdurduğu araçta, narkotik köpek 'Rexo' ile arama yapıldı.

Van yolundaki uygulama noktasında polisin durdurduğu araçta, narkotik köpek 'Rexo' ile arama yapıldı. Aracın yanlarındaki marşpiyel boşluklarına gizlenen 45 kilo 235 gram eroin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'ın Gürpınar ilçesi Hakkari-Van yolunda oluşturulan uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan araçta arama yapıldı. Narkotik köpek 'Rexo' ile yapılan aramada, aracın yanlarında bulunan marşpiyel boşluklarına gizlenen, 88 paket halinde toplam 45 kilo 235 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.?



Narkotik, Van, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 08:25 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Aracın boşluklarına gizlenen 45 kilo eroini 'Rexo' buldu - Son Dakika

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