Son Dakika Haberleri: Aracın Çalınması Durumunda Sigorta Şirketleri Ödeme Yapar Mı?
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Aracın Çalınması Durumunda Sigorta Şirketleri Ödeme Yapar Mı?

2 saat önce

Kartal Hasar Merkezi Hasar Uzmanı Orhan Doğan, Wise.TV'ye açıklamalarda bulundu.

Kartal Hasar Merkezi Hasar Uzmanı Orhan Doğan, Wise. TV'ye açıklamalarda bulundu.

Araç hırsızlıklarında sigorta şirketlerinin nasıl bir yol izlediğine dair önemli bilgiler aktaran Doğan, "Araç çalınması yani hırsızlık gibi vakalarda sigorta şirketleri ödeme yapmamaktadır. Sigorta şirketleri kusur hesabı yapar ve kusur oranına göre ödeme yapar ya da eksik öder. Genellikle de aslında bu gibi durumlarda ödeme yapmaz" dedi.
Aracın Çalınması Durumunda Sigorta Şirketleri Ödeme Yapar Mı?
Kaynak: Wise.tv

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:32 
TV, Orhan Doğan, Kartal, Sigorta, Sektörel, Ekonomi
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