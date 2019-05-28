Aracın Çalınması Durumunda Sigorta Şirketleri Ödeme Yapar Mı?
2 saat önce
Kartal Hasar Merkezi Hasar Uzmanı Orhan Doğan, Wise.TV'ye açıklamalarda bulundu.
Kartal
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:32
Hasar Merkezi Hasar Uzmanı Orhan Doğan
, Wise. TV
'ye açıklamalarda bulundu. Araç
hırsızlıklarında sigorta şirketlerinin nasıl bir yol izlediğine dair önemli bilgiler aktaran Doğan, "Araç çalınması yani hırsızlık gibi vakalarda sigorta şirketleri ödeme yapmamaktadır. Sigorta
şirketleri kusur hesabı yapar ve kusur oranına göre ödeme yapar ya da eksik öder. Genellikle de aslında bu gibi durumlarda ödeme yapmaz" dedi.
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