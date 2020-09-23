Aracın camına çarpan kamuflaj ustası çobanaldatan kuşu yaralandı - Son Dakika

Aracın camına çarpan kamuflaj ustası çobanaldatan kuşu yaralandı

Cami imamı yaralı kuşu aracına alarak tedavi edilmek üzere yetkililere teslim etti

GAZİANTEP - Sabah namazı sonrası aracıyla evine dönen imamın aracının camına çarpan çobanaldatan kuşu yaralandı. Tüylerinin rengi ve yapısı nedeniyle ağaç kabuğu görünümüne bürünebilmesi nedeniyle kamuflaj ustası olarak bilinen yaralı kuş, tedavi ettirilmek üzere Milli Parklar şefliğine teslim edildi.

İslahiye Ağalarobası Mahallesi'nde sabah namazı sonrasında aracıyla evine dönen imam, yolda bir şeyin aracın camına çarptığını fark etti. Aracını durduran imam, aracın camına bir kuşun çarptığını ve yaralandığını görünce, hemen kuşu aracını aldı. İnternetten yaptığı araştırmada yaralı hayvanın tüylerinin rengi ve yapısı nedeniyle kamuflaj ustası olarak bilinen çobanaldatan kuşu olduğunu öğrendi. Yaralı hayvanı tedavi ettirebilmek için İslahiye Doğa Kuruma Milli Parklar şefliği ile iletişime geçen imam, hayvanı tedavi edilebilmesi için kurum yetkililerine teslim etti.

Yapılacak tedavinin ardından bölgede nadir görülen hayvanın yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.