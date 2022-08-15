Aracın camını açık bıraktı, sürprizle karşılaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Aracın camını açık bıraktı, sürprizle karşılaştı

15.08.2022 16:20
Aracın camını açık bıraktı, sürprizle karşılaştı

Aracın camını açık bıraktı, sürprizle karşılaştı Akut Arama Kurtarma Derneği aracının içi hava alsın diye camını açık bırakan Akut ekip lideri Fatih Dağ, döndüğünde anne kedinin doğum yaptığını ve iki yavrusu olduğunu gördü Kahramanmaraş'ta aracın camını açık bıraktı, doğum yapan anne kedi ve...

Aracın camını açık bıraktı, sürprizle karşılaştı

Akut Arama Kurtarma Derneği aracının içi hava alsın diye camını açık bırakan Akut ekip lideri Fatih Dağ, döndüğünde anne kedinin doğum yaptığını ve iki yavrusu olduğunu gördü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta aracın camını açık bıraktı, doğum yapan anne kedi ve iki yavrusu ile karşılaştı.

Onikişubat ilçesinde Akut Arama Kurtarma Derneği aracının içi hava alsın diye camını açık bırakan Akut ekip lideri Fatih Dağ, aracın yanına geldiğinde anne kedinin doğum yaptığını ve iki yavrusunun olduğunu gördü.

Arabanın içinde iki yavru kediyi görünce sürpriz olduğunu söyleyen Fatih Dağ,"Akut Arama Kurtarma Derneğine ait olan aracın içi hava alsın diye camını açık bırakmıştım. İçeriden sesler geldi. Baktığımda anne kedi 2 tane yavrusuyla birlikte orada bulunuyordu. Onları görünce mutlu oldum. Çok güzeller. Gözleri daha yeni açılmış. Anne büyük ihtimal yeni yavrulamış. Bu güzellikler karşısında ne yapacağımızı bilemedik. En güvenilir olarak aracın içini seçmişler. Dışarıya bırakamadık. Onların orada kalmasına müsaade ettik. Dışarıda ölebilirler, başlarına farklı şeyler gelebilirdi" dedi.

YORUMLAR
500
ATAŞEHİR'DE EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI ATAŞEHİR'DE EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI Trabzon'un fetih yıl dönümü kutlandı Trabzon'un fetih yıl dönümü kutlandı
Kaynak: İHA

Fatih, kedi, Akut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aracın camını açık bıraktı, sürprizle karşılaştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:03 Fenerbahçe Başantrenörü Itoudis'in teknik ekibi açıklandı
15:56 Survivor şampiyonları Ogeday ve Nisa aşka geldi
15:36 Hull City'den Dimitrios Pelkas için resmi açıklama geldi
15:39 Sayan'dan seçim varsayımı: Millet İttifakı kazanırsa 6-7 ayda yeni seçime gideriz ancak o süreçte Suriye'ye dönmeyeceğimizin garantisi yok
15:29 Beşiktaş'tan Alanyaspor maçının hakemi Yasin Kol için çok sert açıklama: Hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz!
16:15 Karamollaoğlu sözlerini düzeltti: Altılı masa devam edecek kanaatindeyim
15:25 Eski Denizlisporlu Estupinan, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'yi sırtlıyor
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Üstün Dökmen'e sert sözler: Millete tepeden bakan CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor
15:31 Su basan Avcılar Kaymakamlığı'nda elektrikler gidince çalışanlara izin verildi
15:01 Balkondan düşerek can vermişti! Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 16:20:39. #1.11#
SON DAKİKA: Aracın camını açık bıraktı, sürprizle karşılaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement