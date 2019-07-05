Aracın camını kırıp 16 bin liralık bilgisayarla kayıplara karıştılar
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Aracın camını kırıp 16 bin liralık bilgisayarla kayıplara karıştılarDİYARBAKIR - Diyarbakır'da hırsızlar, bir aracın camını kırıp içinde bulunan 16 bin liralık bilgisayarı alarak kayıplara karıştı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:56 Kaynak: İHA
Aracın camını kırıp 16 bin liralık bilgisayarla kayıplara karıştılar
DİYARBAKIR - Diyarbakır
'da hırsızlar, bir aracın camını kırıp içinde bulunan 16 bin liralık bilgisayarı alarak kayıplara karıştı.
Olay, Dicle Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri önünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, hamile olan eşinin kontrolü için hastaneye gelen Refik B., aracını park ettikten sonra polikliniklerin yolunu tuttu. Eşinin kontrollerinin ardından arabasının yanına gelen Refik B., aracının camının kırıldığını ve içinde bulunan 16 bin liralık bilgisayarının çalındığını gördü. Durumun hemen polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri bölgede delil çalışması yaptı.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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