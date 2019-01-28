Aracın Camını Kırıp 48 Bin 500 Lirayı Çaldılar

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kişinin otomobilde bıraktığı 48 bin 500 lira aracın camı kırılarak çalındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kişinin otomobilde bıraktığı 48 bin 500 lira aracın camı kırılarak çalındı.



Alınan bilgiye göre Erhan Çetiner, aracının satışından elde ettiği 48 bin 500 lirayı bankadan çekip babası Ayhan Çetiner'e ait başka bir otomobille buradan ayrıldı.



Bir süre sonra parayı torpido bölümüne koyduğu aracı park aden Çetiner, babasının Yeşiloba Mahallesi'ndeki iş yerine gitti.



Döndüğünde otomobilin ön camının kırılarak torpidodaki parasının çalındığını fark eden Çetiner, durumu polise bildirdi.



Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

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