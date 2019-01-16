Son Dakika Haberleri: Aracın Camını Kırıp 90 Bin Lira Çaldılar

Aracın Camını Kırıp 90 Bin Lira Çaldılar

1 saat önce

Kayseri'de bir kişinin bankadan çektiği yaklaşık 90 bin lirası, aracının camı kırılarak çalındı.

Aracın Camını Kırıp 90 Bin Lira Çaldılar, System.String[]
Kayseri'de bir kişinin bankadan çektiği yaklaşık 90 bin lirası, aracının camı kırılarak çalındı.

Alınan bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki bir bankadan yaklaşık 90 bin lira çeken S.K. aracına bindi. Bu sırada kendini takip eden şüpheli ya da şüpheliler, aracın camını kırarak içerideki parayı alıp olay yerinden araçla kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı.

Polis, incelemede şüphelilerin kullandığı aracın çalıntı olduğunu, aynı marka ve renkte başka bir otomobilin plakasının kullanıldığını tespit etti.

Ekipler aracı Kocasinan ilçesi Çevril Mahallesi yolunda kaza yapmış halde buldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:51 Kaynak: AA

Polis, Kayseri, Güncel
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