Aracın camını kırıp cüzdanları çaldı
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Samandağ'da bir otomobilde cüzdanları gören hırsız, aracın camını kırıp cüzdanı çaldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:43 Kaynak: İHA
Samandağ'da bir otomobilde cüzdanları gören hırsız, aracın camını kırıp cüzdanı çaldı.
Olay, Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Meydan sahiline yüzmek için gelen ailenin arabada bıraktığı cüzdanı gören hırsız arabanın camını kırıp içerisindeki cüzdanı alıp hızla olay yerinden kaçtı.
Olay yerine gelen jandarma kaçan hırsızı yakalamak için inceleme başlattı. - HATAY
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