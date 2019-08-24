Son Dakika Haberleri: Aracın camını kırıp cüzdanları çaldı
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Aracın camını kırıp cüzdanları çaldı

3 dakika önce

Samandağ'da bir otomobilde cüzdanları gören hırsız, aracın camını kırıp cüzdanı çaldı.

Aracın camını kırıp cüzdanları çaldı, System.String[]

Samandağ'da bir otomobilde cüzdanları gören hırsız, aracın camını kırıp cüzdanı çaldı.


Olay, Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Meydan sahiline yüzmek için gelen ailenin arabada bıraktığı cüzdanı gören hırsız arabanın camını kırıp içerisindeki cüzdanı alıp hızla olay yerinden kaçtı.


Olay yerine gelen jandarma kaçan hırsızı yakalamak için inceleme başlattı. - HATAY

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:43 Kaynak: İHA
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