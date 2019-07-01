Son Dakika Haberleri: Aracın camını kırıp milli boksörün çantasını çaldılar
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Aracın camını kırıp milli boksörün çantasını çaldılar

24 dakika önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, arkadaşıyla birlikte tatil yapan milli boksör Harun Altıntaş'a ait aracın camını kıran şüpheliler, Altıntaş'a ait çantayı çalarak kayıplara karıştı.

Aracın camını kırıp milli boksörün çantasını çaldılar, System.String[]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, arkadaşıyla birlikte tatil yapan milli boksör Harun Altıntaş'a ait aracın camını kıran şüpheliler, Altıntaş'a ait çantayı çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Derinkuyu Mahallesi Hayıtlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; arkadaşı O.K. ile birlikte yaz tatilini Gökova Körfezi'nde geçiren milli boksör Harun Altıntaş, Akbük koyundan Çınar koyuna gitmek isterken mola vererek aracını yol kenarına park etti. Yüzlerce aracın park halinde olduğu bölgeye gelen şüpheliler, Altuntaş'a ait aracın sağ arka camını kırarak içerisinde para, kimlik, banka ve kredi kartları, sertifika, diploma ve antrenörlük belgesi ile diğer özel eşyalarının bulunduğu çantayı çalarak kayıplara karıştı. Altuntaş'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, soyulan araçta inceleme yaparak şüphelilerin yakalanması için çalışa başlattı.

Son 1 haftada 6-7 olay meydana geldi

Son olarak milli boksör Harun Altıntaş'a ait aracı hedef alan hırsızların, geçtiğimiz bir hafta içerisinde Türkiye Kızılay Derneği Muğla Şubesi Başkanı Yusuf Kayacık ve bir binbaşı ile 6-7 kişinin daha otomobillerinden aynı yöntemle soygun yaptıkları belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:27 Kaynak: İHA
Menteşe, Altıntaş, Muğla, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Yavuz" sondaj gemisi Mersin açıklarına ulaştı Libya Ordusundan açıklama: Alıkonulan Türklerden haberimiz yok Florijana Ismaili, Como Gölü'nde kayboldu Patronlarını domuz bağıyla bağlayıp işkence yaptılar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 10:51:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aracın camını kırıp milli boksörün çantasını çaldılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]