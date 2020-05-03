Aracın çamurluğuna uyuşturucu gizlemişler - Son Dakika

Aracın çamurluğuna uyuşturucu gizlemişler

BATMAN - Batman'da düzenlenen operasyonda hafif ticari aracın çamurluk bölümüne gizlenmiş vaziyette 4 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hafif ticari araçta arama yaptı. Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı aramada aracın çamurluk davlumbazına gizlenmiş 4 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.