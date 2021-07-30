KONYA'da hafif ticari aracın çamurluk bölümünde mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. O anlarda cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Olay, merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Esat Sezer yönetimindeki 42 DP 766 plakalı hafif ticari araçla seyir halinden kedi sesi geldiğini duydu. Ardından aracını park edip kontrol ettiğinde aracın sağ çamurluk kısmında kedinin mahsur kaldığını belirledi. Ardından itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yavru kedi mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Kurtarılan kedi daha sonra doğaya bırakıldı.
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Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ARACIN ÇAMURLUĞUNDA MAHSUR KALAN YAVRU KEDİ KURTARILDI - Son Dakika