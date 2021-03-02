Aracın çamurluğundaki zuladan 27,5 kilogram eroin çıktı - Son Dakika

Aracın çamurluğundaki zuladan 27,5 kilogram eroin çıktı
02.03.2021 18:01
Kocaeli TEM Otoyolunda Narkotik ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramalarda çamurluk kısmına zulalanmış halde 27 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Kocaeli TEM Otoyolunda Narkotik ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramalarda çamurluk kısmına zulalanmış halde 27 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Kocaeli'de Narkotik ekipleri uyuşturucu sevkiyatı yaptığı şüphesiyle bir aracı takibe aldı. TEM Otoyolu üzerinde düzenlenen operasyonla durdurulan araçta yapılan aramalarda, aracın çamurluk kısmına zulalanmış 77 paket halinde 27 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda araçta bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
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