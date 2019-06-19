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Aracın çaptığı yaya ağır yaralandı

1 saat önce

Elazığ'da hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.

Aracın çaptığı yaya ağır yaralandı, System.String[]
Elazığ'da hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, merkez Doğukent Mahallesi Bahaeddin Öğel Caddesi'nde meydana geldi. Edinen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet E.'ye, Ö.S.D. idaresindeki 23 BJ 662 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada yaşlı adam ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:38 Kaynak: İHA
Polis, Elazığ, 3. Sayfa
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