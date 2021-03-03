Aracın çarpıp kaçtığı sokak kedisinin yardımına vatandaşlar koştu - Son Dakika
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Aracın çarpıp kaçtığı sokak kedisinin yardımına vatandaşlar koştu

03.03.2021 01:06
Aracın çarpıp kaçtığı sokak kedisinin yardımına vatandaşlar koştu

SİVAS'ta, yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu arka ayaklarında kırıklar oluşan sokak kedisi için vatandaşlar seferber oldu.

SİVAS'ta, yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu arka ayaklarında kırıklar oluşan sokak kedisi için vatandaşlar seferber oldu. Kedi, hayvan ambulansı ile kaldırıldığı rehabilitasyon merkezinde tedaviye alındı.

Olay, gece saatlerinde Altuntabak Mahallesi 2'nci sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan kediye plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir araç çarpıp, kaçtı. Kedinin yardımına sokak üzerindeki vatandaşlar koştu. Yolun kenarına alınan kedi yürüyemeyecek durumda olduğunun görülmesi üzerine polis ile Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine hayvan ambulansı sevk edildi. Ambulansa alınan yaralı kedi, tedavi edilmek üzere merkeze götürüldü. Polis ekipleri ise kediye çarpıp kaçan sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.


Aracın çarpıp kaçtığı sokak kedisinin yardımına vatandaşlar koştu
Aracın çarpıp kaçtığı sokak kedisinin yardımına vatandaşlar koştu
Aracın çarpıp kaçtığı sokak kedisinin yardımına vatandaşlar koştu
Aracın çarpıp kaçtığı sokak kedisinin yardımına vatandaşlar koştu
Aracın çarpıp kaçtığı sokak kedisinin yardımına vatandaşlar koştu
Aracın çarpıp kaçtığı sokak kedisinin yardımına vatandaşlar koştu
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Rehabilitasyon, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aracın çarpıp kaçtığı sokak kedisinin yardımına vatandaşlar koştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aracın çarpıp kaçtığı sokak kedisinin yardımına vatandaşlar koştu - Son Dakika
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