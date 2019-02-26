Son Dakika Haberleri: Aracın Çarpıp Kaçtığı Yaralı Köpek Tedavi Edildi

Aracın Çarpıp Kaçtığı Yaralı Köpek Tedavi Edildi

1 saat önce

Konya merkeze bağlı Selçuklu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, trafikte aracın çarparak yaraladığı köpeği tedavi etti.

Aracın Çarpıp Kaçtığı Yaralı Köpek Tedavi Edildi, System.String[]
Konya merkeze bağlı Selçuklu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, trafikte aracın çarparak yaraladığı köpeği tedavi etti.

Selçuklu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe merkezine 35 kilometre mesafede bulunan Beyşehir yolu Belenbaşı mevkisinde meydana gelen kazada, bir araç sokak köpeğine çarparak olay yerinde hızla kaçtı.

Sol ön ayağında açık yarası ve kırığı bulunan hayvana olay yerine gelen Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Açıklamada, yapılan müdahalenin ardından belediye ekiplerinin, yaralı hayvanı alarak Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinin kliniğine teslim ettikleri bildirilirken, hayvanın durumunun iyi olduğu ve kısa sürede sağlığına kavuşacağı aktarıldı.

Ayrıca, hayvan iyileştikten sonra "Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı"nda koruma altına alınacağı bilgisi de verildi.

Öte yandan, yaralı köpeğin yanından bir an bile ayrılmayan ve beraberindeki ikinci bir köpeği tespit eden ekiplerin, yaralı köpekle birlikte, diğer köpeğin de veteriner fakültesine teslim edildiği bilgisini verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:05 Kaynak: AA

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