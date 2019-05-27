Aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
2 saat önce
Ankara'nın Sincan ilçesinde bisiklet sürerken bir aracın çarptığı çocuk yaralandı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:45 Kaynak: İHA
'nın Sincan
ilçesinde bisiklet sürerken bir aracın çarptığı çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Malazgirt
Mahallesi'nde isminin Bedirhan olduğu öğrenilen 11 yaşındaki çocuğa bisiklet kullanırken Onur O.'nun kullandığı 06 HPJ 55 plakalı araç çarptı. Kazada yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA
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