Son Dakika Haberleri: Aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

2 saat önce

Ankara'nın Sincan ilçesinde bisiklet sürerken bir aracın çarptığı çocuk yaralandı.

Aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı, System.String[]
Ankara'nın Sincan ilçesinde bisiklet sürerken bir aracın çarptığı çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi'nde isminin Bedirhan olduğu öğrenilen 11 yaşındaki çocuğa bisiklet kullanırken Onur O.'nun kullandığı 06 HPJ 55 plakalı araç çarptı. Kazada yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:45 Kaynak: İHA
Ankara, Sincan, 3. Sayfa
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