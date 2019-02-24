Son Dakika Haberleri: Aracın Çarptığı Çocuk Ağır Yaralandı

Aracın Çarptığı Çocuk Ağır Yaralandı

35 dakika önce

Siirt'in Baykan ilçesinde aracın çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Aracın Çarptığı Çocuk Ağır Yaralandı, System.String[]
Siirt'in Baykan ilçesinde aracın çarptığı çocuk ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Veysel Karani beldesi yakınlarında henüz plakası ve sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Abdurrahman Yüce'ye çarptı.

Yaralanan Yüce, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Hastanesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:18 Kaynak: AA

Baykan, Siirt, Güncel
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