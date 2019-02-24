Aracın Çarptığı Çocuk Ağır Yaralandı
35 dakika önce
Siirt'in Baykan ilçesinde aracın çarptığı çocuk ağır yaralandı.
Siirt
'in Baykan
ilçesinde aracın çarptığı çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Veysel Karani
beldesi yakınlarında henüz plakası ve sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Abdurrahman Yüce'ye çarptı.
Yaralanan Yüce, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesi
'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman
Bölge Hastanesine sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:18 Kaynak: AA
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