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Aracın çarptığı çocuk yaralandı

2 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir aracın çarptığı çocuk yaralandı.

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir aracın çarptığı çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi adliye binası arkasında Necmettin K., idaresindeki 06 ASS 45 plakalı araç, aniden yola çıkan Halid El Utayviye (4)'ye çarptı. Kazada küçük çocuk yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:53 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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