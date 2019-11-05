Bilecik'e seyir halinde olan bir aracın çarptığı domuz telef oldu.



Olay, Bilecik- Osmaneli karayolu Gülümbe rampaları bölgesinde meydana geldi. Gülümbe rampaları Taşocakları mevkiinde sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir araç, yola çıkan domuza çarptı. Yol kenarına savrulan domuz telef oldu. Araç sürücü ise yoluna devam etti.



Yoldan geçen sürücülerin trafik ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda yatan domuzu hareketsiz görmeleri üzerine kaldırılması için yetkililere haber verdi. Gelen yetkililer domuzun öldüğünü görünce olay yerinden yerde yatan domuzu kireçli kuyuya gömmek üzere kaldırıp götürdüler - BİLECİK