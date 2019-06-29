Aracın çarptığı genç kadın hayatını kaybetti
10 dakika önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:09 Kaynak: AA
'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Ereğli- Alaplı
kara yolu Mevrealtı mevkisinde, sürücüsü heniz belirlenemeyen bir araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Özge Özsoy'a (26) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının öldüğünü belirledi. Polis
ekipleri Özsoy'a çarpan aracın plakası ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.
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