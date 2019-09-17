Son Dakika Haberleri: Aracın çarptığı karaca tedavi altına alındı
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Aracın çarptığı karaca tedavi altına alındı

1 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde, araç çarpması sonucu yaralanan karaca tedavi altına alındı.

Aracın çarptığı karaca tedavi altına alındı, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde, araç çarpması sonucu yaralanan karaca tedavi altına alındı.


Alınan bilgiye göre, ilçenin Elmalık Mahallesi'nde yaralı karaca gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şube Şefliği ile Ünye Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri bölgeye gitti.

Yapılan ilk incelemede karacanın, araç çarpmasına bağlı vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edildi.

Yaralı karaca, tedavisi için Ulubey ilçesindeki anlaşmalı veteriner kliniğine götürüldü.

Veteriner hekim tarafından tedavisine başlanan karacanın, sağlığına kavuşmasından sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Elmalık, Ordu, Ünye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:06 Kaynak: AA
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