Aracın çarptığı kedi öldü, yanındaki kedi başından ayrılmadı - Son Dakika

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde bir aracın çarptığı sokak kedisi öldü. Aynı caddede bulunan bir başka kedi ise ölen hayvanın başından ayrılmadı.

Olay, Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'ndeki Galericiler bölgesinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen araç, caddeye çıkan bir sokak kedisine çarptı. Yolun kenarında ölen kedi, hareketsiz yatarken, bölgedeki bir başka kedi ise başından ayrılmadı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada da paylaşılmasının ardından, kediye vurup, kaçan sürücünün tespit edilmesi için çok sayıda yorum yapıldı.