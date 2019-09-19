Son Dakika Haberleri: Aracın çarptığı köpeğe belediye ekipleri müdahale etti
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Aracın çarptığı köpeğe belediye ekipleri müdahale etti

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir aracın çarptığı köpeğe, Tarsus Belediyesi'nde görevli veteriner hekim müdahale etti.

Aracın çarptığı köpeğe belediye ekipleri müdahale etti, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir aracın çarptığı köpeğe, Tarsus Belediyesi'nde görevli veteriner hekim müdahale etti.


Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kemalpaşa Sanayi Sitesi'nde bir köpeğin araç çarpması sonucu yaralandığı ihbarını alan belediye barınak ekipleri, veteriner eşliğinde olay yerine gitti. Yaralı köpek, ilk müdahalenin ardından Tarsus Belediye Köpek Bakım ve Islah Evine götürüldü. Ameliyat edilen köpeğin tedavi sürecinin devam ettiği bildirildi.


Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, sürücülere çağrıda bulunarak, "Belediye olarak ilçemizde yaşayan her canlıya el uzatmak bizim görevimiz. Bunun yanı sıra insani olarak sorumluluklarımızın da bilinci ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Trafikte araç kullanırken lütfen dikkatli olalım" dedi. - MERSİN

Tarsus Belediyesi, Mersin, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:57 Kaynak: İHA
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