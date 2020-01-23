Aracın çarptığı köpek Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aracın çarptığı köpek Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı - Son Dakika

Aracın çarptığı köpek Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı

7 saat önce

Kayseri'de bir aracın çarpması sonucunda ayakları kırılan köpek, Erciyes Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Aracın çarptığı köpek Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı, System.String[]

Kayseri'de bir aracın çarpması sonucunda ayakları kırılan köpek, Erciyes Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yola çıkan köpeğe bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle arka ayakları kırılan köpeği gören ilçe sakinlerinden Salih Karagöz, durumu belediye ekiplerine haber verdi. Yeşilhisar Belediyesi ekiplerince teslim alınan yaralı köpek, Erciyes Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne teslim edildi. Yaralı köpek burada tedavi altına alındı. - KAYSERİ

Erciyes Üniversitesi, Yeşilhisar, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:33 Kaynak: İHA
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