Aracın çarptığı motosikletteki iki kişi havaya uçtu

Batman'da bir aracın çarptığı motosiklette bulunan iki kişi metrelerce havaya fırlayarak ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, kaza Batman Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilmeyen hafif ticari araç motosikletle çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü Oktay G. ve arkadaşı Remzi S. motosiklet üzerinden yola savruldu. Güvenlik kameralarına da yansıyan kaza sonrası çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince ilk tedavileri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN