Aracın çarptığı nesli tükenmekte olan vaşak öldü - Son Dakika

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Aracın çarptığı nesli tükenmekte olan vaşak öldü
6 saat önce
KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, nesli tükenmekte olduğu için koruma altında olan vaşak, bir aracın çarpması sonucu öldü.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:53 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, nesli tükenmekte olduğu için koruma altında olan vaşak, bir aracın çarpması sonucu öldü.
Göksun'un Saraycık Mahallesi'nde Halil Karaduman, yol kenarında hareketsiz yatan bir hayvan gördü. Karaduman, yanına yaklaştığı hayvanın nesli tükenmekte olan vaşak olduğunu öğrendi. Halil Karaduman, ölü vaşağı alarak Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Burada yapılan incelemede vaşağın bir aracın çarpması sonucu öldüğü belirlendi. Vaşak, ekipler tarafından gömüldü.
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