Son Dakika Haberleri: Aracın Çarptığı Porsuk Telef Oldu

Aracın Çarptığı Porsuk Telef Oldu

24 dakika önce

Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü'nde nadiren görülen ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan porsuk bir aracın çarpması sonucu telef oldu.

Aracın Çarptığı Porsuk Telef Oldu, System.String[]
Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü'nde nadiren görülen ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan porsuk bir aracın çarpması sonucu telef oldu.

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve Işıklı Gölü'nde nadiren görülen porsuklardan biri Çivril Dinar karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın altında kalarak telef oldu. Beydilli Mahallesi'nde gölden dağa doğru koşarken aracın altında kalan porsuğun yanına giden vatandaşlar hayvanın telef olduğunu gördü. Işıklı Gölü'nde yaşadığı bilinen ama nadiren görülen porsukların zaman zaman avlanmak için yoldan dağa doğru gittiği belirtildi.

Telef olan porsuk mahalle sakinleri tarafından yoldan kaldırıldı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:01 Kaynak: İHA

Dinar, Denizli, Çivril, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'de Aziz Kocaoğlu Krizi! Bağımsız Aday Olabilir Altın Fiyatları Ne Durumda! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Teklif Meclis'te Kabul Edildi: İşsizlik Maaşında 120 Gün Şartı Kaldırılacak Öğretmenin Dikkati, 9 Yaşındaki Çocuğa Akrabalarının Dahil 4 Kişinin Yaptığı Cinsel İstismarı Ortaya Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 10:25:09. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aracın Çarptığı Porsuk Telef Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]