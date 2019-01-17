Aracın Çarptığı Porsuk Telef Oldu
24 dakika önce
Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü'nde nadiren görülen ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan porsuk bir aracın çarpması sonucu telef oldu.
Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü'nde nadiren görülen ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan porsuk bir aracın çarpması sonucu telef oldu.
Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve Işıklı Gölü'nde nadiren görülen porsuklardan biri Çivril Dinar karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın altında kalarak telef oldu. Beydilli Mahallesi'nde gölden dağa doğru koşarken aracın altında kalan porsuğun yanına giden vatandaşlar hayvanın telef olduğunu gördü. Işıklı Gölü'nde yaşadığı bilinen ama nadiren görülen porsukların zaman zaman avlanmak için yoldan dağa doğru gittiği belirtildi.
Telef olan porsuk mahalle sakinleri tarafından yoldan kaldırıldı. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:01 Kaynak: İHA
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