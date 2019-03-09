Aracın Çarptığı Porsuk Telef Oldu
1 saat önce
Karaman'da bir aracın çarptığı porsuk telef oldu.
Karaman
'da bir aracın çarptığı porsuk telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, aracıyla merkeze bağlı Göçer Köyüne giden Hasan Hüseyin
D., Sarıcık mevkisine geldiğinde yol ortasında hareketsiz duran hayvanı fark etti. Aracını hemen yol kenarına durdurarak yanına giden sürücü, araç çarpması sonucu ölerek telef olan hayvanın bir porsuk olduğunu fark etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü
yetkilileri Türkiye
'nin birçok bölgesinde yaşayan porsuğun Karaman'ın dağlık bölgesi Bucakışla taraflarında da yaşamlarını sürdürdüğünü bildirdi. Sürüngenler ile fare yiyerek beslenen porsuğun, geceleri avlandığı için vatandaşlar tarafından fazla görülmediği öğrenildi. - KARAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:48 Kaynak: İHA
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