Aracın Çarptığı Tilki Öldü
1 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-695 Karayolunda bir aracın çarptığı tilki telef oldu.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde D-695 Karayolunda bir aracın çarptığı tilki telef oldu. Manavgat Bölge Trafik İstasyonunda görevli trafik polisleri, ölü vaziyetteki tilkiyi bariyerlerin dışına taşıdı.
Manavgat- Akseki
D-695 Karayolu üzerinde Hacıobası Mahallesinde bulunan uygulama noktasında görevliden dönen Manavgat Bölge Trafik İstasyonu ekibi, sabahın erken saatlerinde Manavgat- Alanya
D-400 Karayoluna 200 metre mesafede yolda ölü vaziyette bir tilki buldu. Trafik ekibi, gece bir araç tarafından çarpıldığı ve öldüğü tahmin edilen tilkiyi yoldan kaldırarak bariyerlerin dışına taşıdı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:53 Kaynak: İHA
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