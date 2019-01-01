Aracın Çarptığı Tilki Öldü
1 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-695 Karayolunda bir aracın çarptığı tilki telef oldu.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde D-695 Karayolunda bir aracın çarptığı tilki telef oldu. Manavgat Bölge Trafik İstasyonunda görevli trafik polisleri, ölü vaziyetteki tilkiyi bariyerlerin dışına taşıdı.
Manavgat- Akseki
D-695 Karayolu üzerinde Hacıobası Mahallesinde bulunan uygulama noktasında görevliden dönen Manavgat Bölge Trafik İstasyonu ekibi, sabahın erken saatlerinde Manavgat- Alanya
D-400 Karayoluna 200 metre mesafede yolda ölü vaziyette bir tilki buldu. Trafik ekibi, gece bir araç tarafından çarpıldığı ve öldüğü tahmin edilen tilkiyi yoldan kaldırarak bariyerlerin dışına taşıdı. - ANTALYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
Sivas'ta Genç Kadının Ölümünü, Sakarya'dan Gelen Telefon Ortaya Çıkardı
Trabzonspor'da 8 İsim Kamp Kadrosunda Yer Almadı
Hatay'da Çuvaldan El ve Ayakları Bağlanmış Kadın Cesedi Çıktı
Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı