Son Dakika Haberleri: Aracın Çarptığı Tilki Öldü

Aracın Çarptığı Tilki Öldü

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-695 Karayolunda bir aracın çarptığı tilki telef oldu.

Aracın Çarptığı Tilki Öldü, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-695 Karayolunda bir aracın çarptığı tilki telef oldu. Manavgat Bölge Trafik İstasyonunda görevli trafik polisleri, ölü vaziyetteki tilkiyi bariyerlerin dışına taşıdı.

Manavgat- Akseki D-695 Karayolu üzerinde Hacıobası Mahallesinde bulunan uygulama noktasında görevliden dönen Manavgat Bölge Trafik İstasyonu ekibi, sabahın erken saatlerinde Manavgat- Alanya D-400 Karayoluna 200 metre mesafede yolda ölü vaziyette bir tilki buldu. Trafik ekibi, gece bir araç tarafından çarpıldığı ve öldüğü tahmin edilen tilkiyi yoldan kaldırarak bariyerlerin dışına taşıdı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Akseki, Antalya, Manavgat, 3. Sayfa
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