Son Dakika Haberleri: Aracın çarptığı tilki telef oldu
Son Dakika Güncel Aracın çarptığı tilki telef oldu

Aracın çarptığı tilki telef oldu

1 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir aracın çarptığı tilki telef oldu.

Aracın çarptığı tilki telef oldu, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir aracın çarptığı tilki telef oldu.


Hakkari-Çukurca karayoluna çıkan bir tilki, kimliği belirsiz bir sürücünün çarpması sonucu telef oldu. Yaban hayvanlarının en çok olduğu bölgelerin başında yer alan Çukurca ilçesinde şimdiye kadar karayoluna çıkan birçok hayvan, araçların çarpması sonucu telef olmuştu. Telef olan tilki, yoldan geçen sürücüler tarafından kenara alındı. - HAKKARİ

Çukurca, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi kesinleşti
Resulayn'da terör örgütü YPG'ye ait İHA düşürüldü Son Dakika: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brein ile Çavuşoğlu'nun görüşmesi iptal edildi Ankara'ya gelen Pompeo'dan küstah Türkiye ve Erdoğan açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 17:38:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aracın çarptığı tilki telef oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]