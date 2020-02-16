Aracın çarptığı 'Umut' adı verilen köpek, tedaviye alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aracın çarptığı 'Umut' adı verilen köpek, tedaviye alındı - Son Dakika

Aracın çarptığı 'Umut' adı verilen köpek, tedaviye alındı

16 dakika önce

MERSİN'de araç çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği, tedaviye alındı.

Aracın çarptığı 'Umut' adı verilen köpek, tedaviye alındı, System.String[]

MERSİN'de araç çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği, tedaviye alındı. Köpeğe 'Umut' adı verildi.

?Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Şubat akşamı ihbar hattına gelen yaralı köpek çağrısıyla harekete geçti. Gözne yolunda aracın çarpması sonucu bacağından ve başından yaralanan sokak köpeği, bakımevinde veteriner hekim Oğulcan Karakuş tarafından ameliyat edildi. Çok kan kaybeden köpeğe, 'Umut' adı verildi.

Veteriner hekim Oğulcan Karakuş, yaralı köpeğin bakımevine geldiği ilk dakikalarda durumunun kritik olduğunu ve çok kan kaybettiğini belirterek, "Köpeğin ilk genel muayenesini yaptığımda kafa travması olduğunu gördüm. Başının üst kısmında yaklaşık 7-8 santimlik bir yırtık söz konusuydu. Detaylı muayenede sol gözünün hasar aldığını, boyun altında yaklaşık 30 santimlik yırtık olduğunu gördüm. Arka sağ bacakta kırık mevcuttu, kemik kasları delerek dışarı çıkmıştı. Hemen gerekli enjeksiyonlarını yaptık. Daha sonra baş bölgesinden başlayarak dikişleri atıldı. Uyanmasını bekledik, uyandıktan sonra tedavilerine devam ettik. Şu an gayet iyi" dedi.

Bakımevine son zamanlarda trafik kazası geçiren çok fazla kedi ve köpeğin geldiğini ifade eden Karakuş, sürücülerden daha dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:44 Kaynak: DHA
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