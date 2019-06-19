Aracın çarptığı vaşak telef oldu
1 saat önce
Anadolu Otoyolunda aracın çarptığı vaşak telef oldu.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:49 Kaynak: AA
Anadolu Otoyolunda aracın çarptığı vaşak telef oldu.
Otoyolun Cankurtaran
mevkisinde bir sürücü, yol kenarında telef olmuş halde vaşak buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğüne durumun bildirilmesi üzerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede vaşağın araç çarpması sonucu öldüğünü tespit etti.
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