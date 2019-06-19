Son Dakika Haberleri: Aracın çarptığı vaşak telef oldu
Son Dakika Güncel Haber

Aracın çarptığı vaşak telef oldu

1 saat önce

Anadolu Otoyolunda aracın çarptığı vaşak telef oldu.

Aracın çarptığı vaşak telef oldu, System.String[]
Anadolu Otoyolunda aracın çarptığı vaşak telef oldu.
Otoyolun Cankurtaran mevkisinde bir sürücü, yol kenarında telef olmuş halde vaşak buldu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne durumun bildirilmesi üzerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede vaşağın araç çarpması sonucu öldüğünü tespit etti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:49 Kaynak: AA
Cankurtaran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Erdoğan, VIP kriziyle ilgili konuştu: Yargı kararı İmamoğlu'nun önünü kesebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatı merak konusu oldu! İşte tüm bilinmeyenler Erdoğan: Ahmet Kaya'nın mezarının Türkiye'ye getirilmesi için gereğini yaparız Yaşlı çiftin yolda bulup jandarmaya teslim ettikleri çanta, hayatlarını kararttı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 19:28:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aracın çarptığı vaşak telef oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]