Aracın çarptığı vaşak telef oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aracın çarptığı vaşak telef oldu - Son Dakika

Aracın çarptığı vaşak telef oldu

28 dakika önce

Kahramanmaraş'ta nesli tükenmekte olan ve kırmızı listede yer alan bir vaşak, araç çarpması sonrası telef oldu.

Aracın çarptığı vaşak telef oldu, System.String[]

Kahramanmaraş'ta nesli tükenmekte olan ve kırmızı listede yer alan bir vaşak, araç çarpması sonrası telef oldu.


Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Saraycık Mahallesi'nde vatandaşlar, yol kenarında hareketsiz halde yatan bir hayvan gördü. Hayvanın nesli tükenmekte olan ve türünün kırmızı listede yer alan vaşak olduğunu öğrenildi.


Kahramanmaraş Milli Parklar Müdürlüğü'ne götürülen vaşağa bir aracın çarptığı öğrenildi. Tedaviye alınan vaşak, tüm müdahaleye rağmen telef oldu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Saraycık, Göksun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Semaverden sızan karbonmonoksit gazı iki can aldı
Vahşice öldürülen Büşra'nın katili hakkında yeni detay! Babası da annesini pompalı tüfekle öldürmüş Metruk binada yaralı bulunan 8 yaşındaki Muhammed öldü! Dayısı ve bir köylüsü gözaltına alındı Firari asker, 26 yıl sonra yol kontrolünde yakalandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 23:35:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aracın çarptığı vaşak telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]