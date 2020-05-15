Aracın çarptığı ve bir bacağı parçalanan yavru köpek tedavi altına alındı - Son Dakika

Aracın çarptığı ve bir bacağı parçalanan yavru köpek tedavi altına alındı

Dost Eli Derneği Başkanı Adem Gündüz;

"Yavru köpeğin bacağı tamamen parçalanmış ve çürümüş"

"Bacağını kurtarma şansımız kesinlikle yok"

BİLECİK - Bilecik'te bir aracın çarptığı ve bir bacağı parçalanan yavru köpek Dost Eli Derneği tarafından tedavi altına alındı. Köpeğin 1 hafta önce bir aracın çarptığı, bu süre zarfında yol kenarında susuz tedavi edilmeyi beklediği belirtildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren Dost Eli Derneği, Bilecik- Sakarya karayolu üzerinde bir aracın çarptığı ve bir bacağı parçalanan yavru köpek ihbarı aldı. Hemen olay yerine koşan ekipleri gördükleri manzara karşısında şok oldu. Yavru köpeğin sol ön bacağı parçalanmış, arka bacaklarında ise yaralar vardı. Yavru köpeğin yaklaşık bir hafta önce aracın çarptığını, 1 haftadır acılar içinde orada beklediğini anlatan Dost Eli Derneği Başkanı Adem Gündüz, "Derneğimize yapılan bir ihbarda Sakarya'ya bağlı Pamukova ilçesinde yol kenarında yatan yaralı bir yavru köpek olduğu bilgisi verildi. Ekiplerimizle yaralı hayvanın bulunduğu yere gittiğimizde hayvanın durumu çok kötüydü ve bir araç tarafından çarpılmıştı. Yaralarına baktığımızda hayvanın yaklaşık 7 ile 10 günden beri orada olduğunu tahmin ediyoruz. Yaralı hayvanı hemen merkezimize getirerek tedavi altına aldık" dedi.

"Bacağını kurtarma şansımız kesinlikle yok"

Klinikte tedavi altına alınan yavru köpeğin durumu ile ilgili bilgiler veren Dernek Başkanı Adem Gündüz, "Yavru köpeğin bacağı tamamen parçalanmış ve çürümüş. Yaklaşık bir hafta on gündür yaşam savaşı vermeye çalışıyor. Hemen tedavisine başladık ancak bacağını kurtarma şansımız kesinlikle yok. Çünkü işlevini tamamen kaybetmiş, pati olduğu gibi çürümüş, kemik nekroze olmuş, abrazyon yarası oluşmuş maalesef. Genel sağlık durumu düzeltildikten sonra bacağını kesmek zorunda kalacağız" dedi.