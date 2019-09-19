Son Dakika Haberleri: Aracın çarptığı yaralı köpeğe tedavi
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Aracın çarptığı yaralı köpeğe tedavi

1 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir aracın çarptığı ağır yaralanan sokak köpeğine, belediye veteriner hekimi müdahale etti.

Aracın çarptığı yaralı köpeğe tedavi, System.String[]
MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir aracın çarptığı ağır yaralanan sokak köpeğine, belediye veteriner hekimi müdahale etti.
Kemalpaşa Sanayi Sitesi'nde aracın önüne çıkan köpek, çarpmanın etkisiyle acı içinde yerde kaldı. Bir vatandaşın ihbarı üzerine Tarsus Belediyesi'nde görevli veteriner ile barınak ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralı köpeği, Tarsus Belediye Köpek Bakım ve Islah Evi'ne götürdüler. Ameliyata alınan köpeğin tedavi süreci devam ediyor.


Kemalpaşa, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:41 Kaynak: DHA
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