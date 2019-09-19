Aracın çarptığı yaralı köpeğe tedavi
1 saat önce
MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir aracın çarptığı ağır yaralanan sokak köpeğine, belediye veteriner hekimi müdahale etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:41 Kaynak: DHA
MERSİN'in Tarsus
ilçesinde bir aracın çarptığı ağır yaralanan sokak köpeğine, belediye veteriner hekimi müdahale etti. Kemalpaşa
Sanayi Sitesi'nde aracın önüne çıkan köpek, çarpmanın etkisiyle acı içinde yerde kaldı. Bir vatandaşın ihbarı üzerine Tarsus Belediyesi
'nde görevli veteriner ile barınak ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralı köpeği, Tarsus Belediye Köpek Bakım ve Islah Evi'ne götürdüler. Ameliyata alınan köpeğin tedavi süreci devam ediyor.
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