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Aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

16.06.2021 10:15
Aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti, System.String[]

Elazığ'da hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam, hayatını kaybetti.

Elazığ'da hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam, hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ-Malatya Karayolu 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşında karşıya geçmeye çalışan 81 yaşındaki Kemal Temiş'e, H.E. idaresindeki 44 ABL 250 plakalı hafif ticari araç çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. - ELAZIĞ

Aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Malatya, Elazığ, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika


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