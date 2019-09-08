Son Dakika Haberleri: Aracın çarptığı yavru köpek kurtarılamadı
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Aracın çarptığı yavru köpek kurtarılamadı

43 dakika önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesi karayolunda bir aracın çarptığı ve ağır yaralanan yavru köpek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aracın çarptığı yavru köpek kurtarılamadı, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca ilçesi karayolunda bir aracın çarptığı ve ağır yaralanan yavru köpek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde annesi ile birlikte karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı yavru köpek ağır yaraladı. Yoldan geçen duyarlı vatandaşların durumu Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine ekipler hemen harekete geçti. Kent merkezinden 12 kilometre mesafede olan bölgeye giden veteriner tekniker Fatih Çiftçi burada ağır yaralı haldeki yavru köpeğe ilk müdahaleyi yaparak beraberinde Belediye Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Kliniğine getirdi. Burada ameliyata alınan yavru köpeğin tedavisi yapılarak müşahede altına alındı. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri ise ağır yaralı halde buldukları hayvanın yapıln tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirttiler. - HAKKARİ

Çukurca, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 09:56 Kaynak: İHA
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