Aracın Çarptığı Yavru Köpek Tedavi Altına Alındı

Hakkari'de bir aracın çarptığı yavru köpek tedavi altına alındı.

Hakkari'de bir aracın çarptığı yavru köpek tedavi altına alındı.



Sanayi bölgesinde bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan yavru köpek, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Kliniğine getirilen yavru köpek, Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu ve Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Çiftçi tarafından gerekli müdahalesi yapıldı. Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden yavru köpeğin daha sonra tekrar yaşam alanına geri bırakılacağı belirtildi. - HAKKARİ

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