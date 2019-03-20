Aracın Çarptığı Yavru Köpek Tedavi Altına Alındı
1 saat önce
Hakkari'de bir aracın çarptığı yavru köpek tedavi altına alındı.
Hakkari'de bir aracın çarptığı yavru köpek tedavi altına alındı.
Sanayi bölgesinde bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan yavru köpek, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Kliniğine getirilen yavru köpek, Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu ve Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Çiftçi tarafından gerekli müdahalesi yapıldı. Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden yavru köpeğin daha sonra tekrar yaşam alanına geri bırakılacağı belirtildi. - HAKKARİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:04 Kaynak: İHA
Tam Bir Vahşet! Yol Kenarında 13 Köpek Ölüsü Bulundu
Yardım Amacıyla Zorla Girdiği Evde, Evli Kadına Tecavüz Etmek İstedi
İstanbul'da Bir Rezidansın 9. Katından Düşen Kadın Öldü
74 Yaşındaki Emekli Astsubay Evinde Ölü Bulundu