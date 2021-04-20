Aracın çarptığı yavru vaşak öldü - Son Dakika

Hakkari- Van karayolu üzerinde aracın çarpması sonucu nesli tükenme tehlikesi altında olan yavru vaşak öldü.

Hakkari Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Erkan Azizoğlu, Van iline doğru giderken Çanaklı köyü yolu üzerinde hareketsiz halde yatan bir hayvan gördüğünü belirtti. Hayvanın Lynx lynx türü olan ve nesli tükenmekte olan yavru bir vaşak olduğunu dile getiren Azizoğlu, Hakkari'de vaşak türünün görülmesi biyoçeşitlilik açısından önemli olduğunu kaydetti.

Vaşağın yavru olmasının ise bölgede ürediğini ve son derece sevindirici bir gelişme olduğunu dile getiren Azizoğlu, "Van'a giderken yol kenarında hareketsiz yatan bir hayvan gördüm. Hayvanı incelediğimde Akdeniz kıyısına yakın ülkelerde nesli tehlike altında olan Lynx lynx türü bir vaşak olduğunu tespit ettim. Hakkari'de görülmesi biyoçeşitlilik açısından son derece önemli bir gelişme. Hayvanın aracın çarpması sonucu ölmesi bizi ziyadesiyle üzdü. Fakat vaşağın yavru olması, bölgede ürediğini gösteriyor. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu etti. Avrupa ve Asya'da görülen ve mutlak suretle korunması gereken bir tür. Bu vesileyle sürücüler Zap Vadisi'nde aşırı hız yapmaktan kaçınmalı. En önemlisi ise kaçak avcılığın önüne geçilmelidir" diye konuştu. - HAKKARİ