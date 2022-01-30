Üye Girişi
Aracın çarptığı yaya otobüsle hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken hayatını kaybetti - Son Dakika

Aracın çarptığı yaya otobüsle hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken hayatını kaybetti

30.01.2022 11:44
Aracın çarptığı yaya otobüsle hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken hayatını kaybetti

Konya'da bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan şahıs, belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirilmeye çalışırken yolda hayatını kaybetti.

Konya'da bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan şahıs, belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirilmeye çalışırken yolda hayatını kaybetti. Polis kaza yerinde otomobile ait olduğu değerlendirilen parçalar bulurken, kazaya sebep olan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Aksinne Mahallesi Taşcami Uzunharmanlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri Gürler'e (38) sabah saatlerinde cadde üzerinde henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir araç çarparak olay yerinden kaçtı. Olayın olduğu caddede seyir halinde olan 42 DLG 35 plakalı Meram ilçesi Kalfalar Mahallesi seferini yapan belediye otobüsünün sürücüsü, yerde hareketsiz şekilde bir kişinin yattığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve yaralıyı hastaneye yetiştirebilmek için otobüse alıp yola çıktığını belirtti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye yetişmek için yola çıkan sürücü, Meram ilçesi Altıyol Köprülü Kavşağı'nda yaralının hayatını kaybetmesi üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Nuri Gürler'in cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın yaşandığı yerde güvenlik şeridi çekerek, detaylı inceleme yaptı. Polisin incelemesinde olay yerinde bir otomobile ait olduğu değerlendirilen parçalar bulunurken, kaçan araç ve sürücünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Aracın çarptığı yaya otobüsle hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken hayatını kaybetti
Aracın çarptığı yaya otobüsle hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken hayatını kaybetti
Aracın çarptığı yaya otobüsle hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken hayatını kaybetti
Aracın çarptığı yaya otobüsle hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken hayatını kaybetti
Aracın çarptığı yaya otobüsle hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken hayatını kaybetti
Aracın çarptığı yaya otobüsle hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken hayatını kaybetti

YORUMLAR
500

Tragger, Konya, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aracın çarptığı yaya otobüsle hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken hayatını kaybetti - Son Dakika


Galatasaray, kaleci Inaki Pena için ne kadar ödeme yapacak? İşte detaylar Galatasaray, kaleci Inaki Pena için ne kadar ödeme yapacak? İşte detaylar         
11:39
Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme         
11:02
Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz         
08:35
Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde         
19:18
Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor         
17:12
Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir         
16:47
Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti         
13:28
Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi! Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi!         
13:07
Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi         
10:07
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek         
08:02
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun         
08:01

Son Dakika Haberleri
11:38 Galatasaray, kaleci Inaki Pena için ne kadar ödeme yapacak? İşte detaylar
11:24 Meteoroloji uyardı! Çığ tehlikesi bulunan 4 ili tek tek sıraladılar
11:21 Alacak verecek meselesi cinayetinde yeni görüntüler! Yaşlı adam yerde sürünerek son nefesini verdi
11:11 Ece Erken'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası yeni paylaşım: Kocamın duasını yaptık
11:10 WhatsApp grubuna mesaj attı, tazminat alamayacağına karar verildi
11:02 Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme
11:01 Başakşehir'e bomba transfer! Premier Lig'den usta kanat geliyor
10:37 Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama
10:22 Gonca Vuslateri, Serdar Ortaç'ın "Kürtaj oldular" sözlerine sert çıktı: Bu nasıl leşlik
10:18 Kas hastası eşi için gelen yorumlara isyan etti: Cinsel hayatımız çok iyi, bizi rahat bırakın
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2022 11:52:00. #1.13#
SON DAKİKA: Aracın çarptığı yaya otobüsle hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement